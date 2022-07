Como una promesa cumplida, Samir y Grecia , exparticipantes del Desafío The Box , se volvieron a encontrar luego de que se diera la gran final, ya que el costeño tan solo salió el día anterior a esta, pues fue uno de los competidores que disputó la Semifinal de Hombres.

Por otra parte, Grecia había dejado la Ciudad de las Cajas tan solo unos ciclos antes, cuando era miembro del equipo Beta, y lo hizo en compañía de Moisés. A pesar de que no quería abandonar la competencia, a esta santandereana le dio alegría el volver a estar con su hijo.

Tras todo esto, los colombianos no pudieron evitar estar pendientes sobre lo que pasaría con el amorío que surgió en el reality, por lo que les siguieron el paso a través de sus redes sociales.

Sin embargo, nunca hubo una respuesta concreta o a la medida que se esperaba por sus seguidores, por lo que la finalización del Desafío los dejó a todos expectantes, ya que al regresar los dos a su vida cotidiana era el momento para verse las caras de nuevo.

Aunque pudieron encontrarse en el Box Negro, estando acompañados de todos los Súper Humanos que hicieron parte de esta edición, no tuvieron tiempo de hacerlo de la forma como lo habían planeado, por lo que un poco de ayuda extra era necesaria.

Antes de su regreso a sus ciudades natales, Ossa y Stephanie jugaron el papel de cupido y citaron a escondidas a estos dos desafiantes, por lo que la sorpresa fue bastante grande. Por una parte, el costeño se mostraba bastante ansioso, mientras que la santandereana reflejó una gran felicidad, por lo que no dudó en correr hacia él. "El corazón ♥️ lo tenia a mil después de esto", comentó en la publicación que compartió con sus seguidores.

Ya que los colombianos se sintieron tan conectados con esta pareja, ellos se sintieron felices de compartir el video que registró este encuentro, en el cual es notable la felicidad que hay entre ambos.

Por el momento los dos tienen presente que no están en un noviazgo oficial ni son simplemente amigos, sin embargo, quieren darse la oportunidad de conocerse aún más y ver qué sucede en el camino, sin tener ningún tipo de presión como la pudieron tener durante la competencia.