¡Una recarga de energía! Este es el significado del icónico gesto de Samir con sus brazos

Esa alegría barranquillera, la calma ante las adversidades y las risas a todo momento fueron una marca personal que dejó Samir durante su paso por el Desafío The Box , pues aprovechó cada momento de la competencia para disfrutar el sueño por el que tanto luchó.

Estar en la Ciudad de las Cajas no es una experiencia cualquiera, por eso se esforzó por vivirlo sin problemas o polémicas que pudieran arruinar ese mágico hecho, por más difícil que esto fuese, ya que el no tener comodidades siempre impacta en el comportamiento de los Súper Humanos, pues la presión está siempre al tope.

Frente a todo eso que lo representó, el exintegrante de Beta revela detalles de todo esto que influyó en su participación y que quedó marcado en la memoria de los colombianos. Principalmente, confiesa el significado de su icónico gesto con los brazos: "es como una insignia, un grito de guerra, de felicidad. No siempre lo hacía en pruebas, a veces era en la casa o en la pista, simplemente es sacar esa energía, ese poder que tengo dentro y me siento como liberado, como listo para lo que sea, para una prueba, una fiesta o un castigo. ¡Hace parte de mí!"

Así mismo, con gran sorpresa frente a todo lo que ha ocurrido desde su salida, este Súper Humano revela cómo su paso por la Ciudad de las Cajas ha sido algo gratificante hasta para su familia, quienes también crearon una gran fanaticada. "Si para uno es impresionante este impacto que la gente genera en uno y uno dice como ¡guau! cómo me buscan, cómo me investigan, cómo me comentan... ahora imagínate que llegue como ese boom a tus familiares, a tu mamá, a tu hermano, tu primo, ellos quedan como ¡hey! no lo puedo creer. Creo que a la hora de la verdad es algo interesante, pero chévere porque son comentarios buenos, es gente que alienta, no solo a mí, sino a toda mi familia. Me gusta y me parece que es chévere por esa parte"

Por otro lado, nos confiesa algo que pasó durante su vivencia en Beta, pero que los colombianos no pudieron ver a través de las pantallas, que fue una charla bastante sincera con su gran amiga Dani . "Fue un momento bastante especial que compartí con ella, yo le comentaba a ella que en mi familia somos muy unidos, pero que yo considero y siento que podemos llegar a serlo un poquito más para decirnos las cosas más de frente, decirnos te amo, te quiero, porque esas de pronto son palabritas que no se dicen y es simplemente lo que uno siente. Yo le dije a ella que apenas llegara a mi casa iba a hacer eso, hubiese sido super bonito que lo mostraran, pero ¡igualmente lo hice!"

Este exparticipante también habla sobre su mamá, quien en poco tiempo cautivó a Colombia con su energética actitud, por lo que no pasa por alto este conmovedor momento: "tan cerca y tan lejos, como dijo Andrea, pero igual me dio alegría porque la sentí tanto y se pudo mostrar tan real como ella es, que ella decía ya yo gané, entonces yo sentí que ese premio nos lo ganamos. Fue mi peor y mejor momento de todo El Desafío y me encantó que ella haya ido, que Caracol nos haya dado ese detallazo y que a la gente le haya gustado".

