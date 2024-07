Dayana Jaimes explicó cuál sería su mayor temor en caso de volver a tener una pareja

Tras siete años de la trágica muerte de Martín Elías, varios de los seguidores de Dayana Jaimes, viuda del cantante, siguen preguntándole no solo por el artista, sino también por cuestiones del amor, por lo que ella se sinceró con ellos al hablarles de estos temas, especialmente de su gusto por su soledad.

Dayana Jaimes habla sobre su situación sentimental

La periodista suele conversar muy seguido con sus fanáticos a través de las redes sociales, por lo que es habitual que ella haga la dinámica de una caja de preguntas en sus historias de Instagram, razón por la que varios aprovecharon para saber sobre su situación sentimental y los planes que tiene en el amor.

Una de los primeros cuestionamientos que le realizaron a Dayana Jaimes fue si ha tenido alguna experiencia paranormal o si ha visto a Martín Elías, frente a lo que ella respondió: "ojalá me saliera, Dios mío, necesito decirle ciertas cosas. No mentira, siempre me he sentido muy tranquila y muy segura en mi hogar, me encanta mi casa, la amo. Es mi lugar favorito después de la iglesia".

Ya entrando en materia del amor, la periodista mencionó que más allá de la pregunta que le estaban haciendo, en cuanto a si disfruta estar sola, recalcó que este tema lo había hablado recientemente con una amiga, quien también tiene un dilema similar.

"La verdad, es que llega un momento en que uno ama tanto la soledad que a mí me da miedo que llegue una pareja porque yo no sé cómo me voy a sentir durmiendo con una persona 24/7 en la misma cama. Yo me he acostumbrado todos estos años a estar sola en mi casa, pero claramente tampoco me quiero quedar sola", exaltó Dayana, quien demostró que más allá de falta de interés siente es temor de lo que pueda pasar al estar tan cómoda con su espacio propio.

Por otra parte, ante la pregunta de si está ilusionada con alguien en este momento, la viuda de Martín Elías dijo que no e hizo énfasis en que ella es alguien que inicialmente vive el momento y que prefiere conocer a las personas antes de pensar en algo más. No obstante, exaltó que durante estos siete años ha tenido pareja, punto en el que su hija Paula mencionó que conoció a los dos novios que tuvo.

Para finalizar, Dayana explicó si teme quedarse sola: "siento que como mujer he cumplido muchos sueños y metas, tuve una familia hermosísima, un esposo maravilloso. Si es la voluntad de Dios que Paula y yo nos quedemos solitas las dos, así será, pero yo le estoy pidiendo que llegue ese hombre a nuestras vidas".