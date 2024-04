Martín Elías cumple siete años de muerto y Dayana Jaimes publicó emotivo video junto a su hija

El 14 de abril de 2017 murió el cantante vallenato Martín Elías, hijo del gran Diomedes Díaz, luego de un accidente de carro. Siete años después, sus seguidores siguen recordando su legado artístico y su viuda, Dayana Jaimes, continúa atesorando los instantes que vivieron antes del fatídico suceso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer publicó un video en el que se logra ver a su hija caminando con un canasto de flores amarillas y dibujando el retrato de su progenitor mientras disfruta de un picnic en el césped.

“Dicen que todos tenemos un amor para toda la vida y mi amor bonito siempre serás tú. Hoy no estás aquí, pero pinto imaginándote a mi lado, llenándome de amor y de alegrías. Cuando te recuerdo siento que estás aquí junto a mí”, comentó la pequeña durante la grabación.

No obstante, lo que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue el hecho de que Jaimes aprovechó la descripción del post para hablar acerca de lo difícil que es para ella enfrentar esta época del año.

“Todavía me cuesta expresar lo que llevo dentro cuando llega este día cargado de recuerdos. A veces prefiero evadir el tema porque cada vez que lo hago se me hace un nudo en la garganta y los ojos me brillan de nostalgia al recordar que partiste un día inesperado”, escribió.

Además, aseguró que su fallecimiento llegó en uno de los momentos de mayor felicidad en su vida, pues reveló que se encontraban en una etapa muy sólida del matrimonio.

“Te veo en los ojos de Paula y te recuerdo en muchos lugares y me pregunto: ¿cómo sería si estuvieras aquí? (…) Gracias, Oso de mi vida, solo me basta con cerrar mis ojos y verte ahí en mi mente, con la sonrisa más hermosa y esos ojos que iluminaron mi vida”, finalizó.

El reel ya recoge más de 900 mil reproducciones, cerca de 80 mil ‘me gusta’ y múltiples mensajes por parte de los admiradores en donde recuerdan el gran legado que dejó el intérprete de temas como '10 razones para amarte', 'Loco por tu amor' y 'Cancelada de mi vida'.