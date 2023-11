Hijo de Martín Elías confesó que no podido vivir el duelo por la muerte de su padre, ¿por qué?

Varios amantes del vallenato quedaron sorprendidos luego de que Martín Elías Jr. revelara que con él iba a volver el 'Martinismo', dando a conocer oficialmente que se va a dedicar a ser cantante y va a continuar con el legado construido por su padre. Esto ha llevado a que muchos conocedores del género hayan puesto sus ojos en él para impulsarlo. Es por ello que durante una entrevista, esta promesa de la dinastía Díaz reveló que no ha vivido el duelo de la muerte de Martín Elías .

Inicialmente, el entrevistador le aseguró que en la actualidad ha obtenido un gran reconocimiento a nivel nacional, frente a lo que el joven dejó en claro que: "ese millón trecientos mil seguidores en Instagram me los he ganado por Dios y por lo que hicieron mi papá y mi abuelo, yo tengo eso claro. En este momento he sabido mantener a esa gente por mi genuinidad y la humildad que tengo siempre".

Asimismo, Martín Elías Jr. explicó cuál es su propósito dentro del género vallenato: "mi meta es hacer mi propia historia, aunque yo estoy recogiendo lo que ellos sembraron en la gente, pero yo quiero llevar ese reconocimiento a un nivel más alto".

Teniendo en cuenta que recientemente Dayana Jaimes dio a conocer su opinión sobre el nuevo camino artístico que tomó el joven, el heredero de Martín Elías mencionó cómo es su lazo con ella: "es una mujer que admiro y a la que le agradezco. Considero que es una relación muy sana, alegre y con mucho respeto".

Para dar un cierre sobre el tema de su incursión en el vallenato, el cantante aseguró que de ahora en adelante va a trabajar en silencio, sin tener que demostrarle nada a nadie, y seguirá esforzándose para mejorar su canto y ganarse de esta manera el apoyo de los colombianos.

Con respecto a la muerte de Martín Elías, este joven exaltó que no sabe por qué fue tan elocuente al hablar en el sepelio del padre, dado que a pesar de que quienes estuvieron allí lo vieron afectado, él siempre se mostró calmado.

"Yo siento que el duelo por mi padre no lo he hecho todavía, es decir, el que es directo, porque yo, extrañamente, he tomado muy bien las cosas, puesto que desde los nueve años no he tenido problemas de cambiar drásticamente por su muerte", confesó Martín Elías Jr.

Por otra parte, no cataloga a su mamá Caya Varón como su terapeuta, pero sí como la columna vertebral de sus ideas, su empresa y su carrera. A su vez, menciona que ella le planteó dos opciones cuando ocurrió el fatídico hecho, que fueron o echarse a la pena o tomar a su padre como un ejemplo para seguir adelante, siendo esta última su elección y por la cual considera que su proceso ha sido de esta manera.