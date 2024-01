Daniela Álvarez se despide de su ángel en el cielo con un sentido mensaje

Daniela Álvarez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país, en especial por su resiliencia y la manera en la que ha demostrado su fuerza frente al público, lo que también ha hecho que su número de seguidores aumente.

Vale la pena mencionar que después de varias operaciones, la mujer sufrió una isquemia en su pie y parte de su pierna izquierda, la cual resultó en una amputación y que la exreina tuviera que aprender a caminar y hacer otras actividades desde cero.

Además de su familia, hay alguien que estuvo siempre junto a ella durante su recuperación y no necesariamente era una persona, se trataba de su mascota, una perrita llamada Bella y a la que llamaba cariñosamente Bellita, quien vivía junto a ella hace nueve años.

Precisamente, Álvarez se ha convertido en noticia tras hacer una sentida publicación en la que confirmó que su compañía murió el 23 de enero del 2024, después de mucho tiempo juntas. Allí compartió diferentes videos y fotografías junto a ella.

“Hace nueve años te vi en el parque, tenías tres meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí”, inició el texto de despedida de la presentadora, quien continuó diciendo que, aunque ese día se fue sin su Bella, tras muchos intentos “logró ser su mamá”.

“Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo Bellita, ahora eres mi angelito en el cielo 🙌🏼🙏 Bella 23/01/2024 😔” finalizó Álvarez junto al carrusel de instantáneas.

Los comentarios no se han hecho esperar y uno de los más llamativos fue el de su hermano Ricky , que también compartió con la mascota de su hermana durante todo el tiempo que estuvieron juntas. A través de sus redes sociales afirmó: “Hermana, sé que no hay palabras que alivien tantos años de compañía y de historias, de eso se encarga el tiempo, pero como te dije hoy, siéntete tranquila porque Bellita fue una perrita feliz. ¡Más amor no le pudiste dar!”.

