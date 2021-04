Carlos Villagrán recordó el chiste que le hizo 'Don Ramón' antes de morir

Por medio de un 'en vivo' en su cuenta de Instagram, Carlos Villagrán, más conocido como 'Quico' en la reconocida serie mexicana 'El Chavo del 8', reveló cómo fue su último encuentro con Ramón Valdés , quien durante largos años prestó su cuerpo para personificar al padre de la 'Chilindrina' en la exitosa producción.

'Don Ramón' era un padre soltero que vivía junto a su hija en una modesta vecindad. A pesar de que llevaba varios meses sin pagarle la renta a 'El señor Barriga ', el hombre supo cómo ganarse el corazón de los televidentes por la relación que mantenía con los amigos de su pequeña y con el resto de sus vecinos.

Villagrán comenzó mencionando que visitó a su amigo en el centro de salud en el que se encontraba porque estaba próximo a realizar una gira. "Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena. Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo", comentó el actor a través de la plataforma.

Luego de sostener una conversación de varios minutos sobre su estado de salud, Valdés decidió aprovechar la ocasión para contarle un chiste al hijo de 'Doña Florinda '.

"Lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: 'Ya no llores cachetón. Allá te espero'. Le digo: '¿Allá con el señor?'. 'No te hagas el tonto, allá abajo', me respondió", narró el actor.

A pesar de que el intérprete de 'Quico' conocía que el estado de salud de su compañero de elenco era delicado, la noticia de su muerte el 9 de agosto de 1988 le cayó de sorpresa: "en ese momento recordé tantas y tantas cosas que pasaron. Perder a 'Don Ramón' fue muy doloroso para mí", aseguró el hombre.

Durante la misma transmisión, el también humorista afirmó que, en las grabaciones, el elenco tenía la posibilidad de explotar sus habilidades artísticas y ver hasta qué punto podían llegar, al mismo tiempo que agregó que el hombre que se vestía con sombrero, camisa negra, jeans y tenis, era un "maestro del timing".