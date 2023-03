Belinda tendría un supuesto contrato de confidencialidad con sus exparejas

Belinda y José Ángel Bichir se conocieron cuando participaron en telenovelas como 'Amigos por siempre' y 'Aventuras en el Tiempo', ahora también harán parte de una nueva serie para televisión.

En medio de la alfombra roja de 'Divina Comedia' el actor hizo referencia a la cantante y su vida amorosa y afirmó un noviazgo entre ambos: "Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz".

En su momento circularon varias versiones sobre su supuesta relación amorosa, incluida una en la que él la negaba por completo tener algún tipo de vínculo con la actriz, pero ahora ha decidido aclarar el asunto y ha revelado la razón por la que no puede hablar abiertamente del tema.

"Yo no creo en esta cosa de estar manipulando, de estar ocultando las cosas, simplemente mejor eres elegante y te vas por otra línea de discurso, pero negar algo sería mentir para mí, y aún más mentir sobre algo importante en mi vida", expresó Bichir.

También se refirió al exnovio de Belinda, el cantante mexicano Christian Nodal : "De Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero un buen artista y un buen cantante. No creo que se haya portado muy bien que digamos".

"Le deseo suerte, que esté bien con esta mujer, Cazzu, su actual novia, porque de pronto te descontrolan las situaciones y él es muy joven, talentoso y todo… por el lado de lo de Belinda no creo que él fuera un bueno novio", mencionó José.

Según José Ángel, el equipo de su supuesta exnovia la cantante española le habría hecho firmar un contrato de confidencialidad desde el 2022 para no poder divulgar ningún tipo de información sobre dicha relación.

El intérprete también comentó que no le gustan que los medios hablen o especulen sobre dichas dichas situaciones de las cuales no tienen la verdad: "Y sí de pronto me quedé con esa molestia de ver en un reportaje, hay una entrevista entera diciendo que yo no soy el nuevo ángel de Belinda".

Por el momento Belinda no ha dado declaraciones afirmando o negando los comentarios de su compañero de serie sobre su supuesto romance o dicho acuerdo de confidencialidad.