Belinda reaccionó ante los usuarios de las redes sociales que inventan chismes sobre ella

La actriz y cantante mexicana, Belinda vuelve a causar revuelo en la redes sociales, pero esta vez lo hizo con una curiosa publicación que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram donde le apuntó con un mensaje a todos sus 'haters'.

Con un mensaje contundente y acompañado de un meme, la también empresaria mexicana le hizo saber a todos los usuarios quienes la critican que: "Si siguen inventando chismes de Beli me les voy a aparecer en la noche (…) hablo en serio, no es broma…".

Te puede interesar: Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en una boda privada y con invitados famosos

Publicidad

El post fue subido a sus historias de Instagram e iba acompañado de un meme con la foto del personaje icónico de la película de terror 'Chucky'. La expresión de rabia en la cara del muñeco y las tijeras que tenía en una de sus manos llamó la atención de sus seguidores quienes reaccionaron sobre la novedad.

Y es que, debido a su fama la cantante se ha visto expuesta ante la opinión pública, pues en varias ocasiones ha causado polémica por sus relaciones y rupturas amorosas, en especial cuando se supo que había terminado con el también cantante Christian Nodal; declaraciones que le dio a un participante cuando estuvo como parte del jurado en un reality mexicano, entre otros.

Por lo tanto, se cree que la interprete de 'La Niña de la Escuela', si bien reaccionó con humor ante las criticas que constantemente recibe, aprovechó para desahogarse sobre los detalles íntimos que han salido a la luz a través de los medios de comunicación como en las redes sociales.

Mira también: Fanática de RBD hizo fila durante dos días para comprar entradas y su tarjeta fue rechazada

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y comentaron: "¡Hasta se parecen!", "¿Y cuál chisme le inventaron? Cuenten pues, no me dejen así a medias, no se vale.", "Que se les va a aparecer el CHUCKY por creer en la información de los vídeos que se mostraban en el reportaje", "😂 Como que es el hijo".