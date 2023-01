Bad Bunny reaparece tras la polémica con una fan, ¿quién es la mujer que lo acompaña?

Bad Bunny fue visto por sus fans de una manera que pretendía ser incógnita, pues tenía prendas cubriendo su rostro, en el partido de los Lakers contra Grizzlies el cual tuvo lugar en Los Ángeles y donde también estuvieron varias celebridades como Karol G o Leonardo Dicaprio .

Luego de la polémica en la que se vio involucrado el 'Conejo malo' tras raparle el teléfono celular a una fan y arrojarlo contra unos arbustos, 'Benito' se vio en la necesidad de alejarse de redes sociales por un tiempo, puesto que sus fans llegaron al punto de pedir en diferentes plataformas que el cantante fuera cancelado y que además respondiera ante sus actos.

Lee también: El Puma del Vallenato se califica como “el promotor del desorden” en el campamento musical

Publicidad

Ante todo ello, el cantante de música urbana decidió presentarse al juego de baloncesto, pero de una manera en la que no fuera identificado o por lo menos no de manera inmediata, puesto que traía consigo un pasamontañas y unas enormes gafas que no permitían ver con claridad su rostro.

Lo que llamó más la atención de quienes lograron reconocer al cantante fue su compañía, pues Bad Bunny se encontraba con uno de sus bailarines y una hermosa rubia que, al igual que él, decidió tapar gran parte de su rostro con unas gafas de sol.

Ya decía yo que la rubia con la que estaba #BadBunny anoche se me hacía conocida 🧐 pic.twitter.com/ilRMbmfFZa — Melody 🇲🇽 (@MelodyWork) January 22, 2023

Así mismo, quienes siguen al puertorriqueño y su música aseguran que se trata de Liana Bell, una seguidora que el cantante subió a bailar en el escenario durante su concierto en Phoenix, Arizona.

Te puede interesar: Shakira supera a Bad Bunny y se convierte en la reina de Spotify: es la artista latina más escuchada

Luego de esto, en redes sociales, los fanáticos del cantante se han preguntado que pasó con Gabriela Berlingeri, pues hasta hace unos meses se pensaba que era la novia del artista, aunque en muchos momentos él mismo lo negó, asegurando que solo eran muy buenos amigos.

Publicidad

Lo cierto es que aún se desconoce con certeza la identidad de la mujer, aunque tenga mucho parentesco con Bell, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado acerca del tema.