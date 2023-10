Bad Bunny habría usado peluca en los últimos meses para lucir su cabello rizado

Bad Bunny sigue conquistando al público internacional con su talento, pues recientemente anunció el lanzamiento de su álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ con una estrategia digital poco convencional, pues decidió archivar todas sus publicaciones para dejar en su feed de Instagram, donde recoge más de 46 millones de seguidores, un solo video.

En el clip se le logra ver yendo en auto a un restaurante y siendo recibido por alguien que lo llama “Don Benito”; no obstante, lo que en realidad llamó la atención de sus admiradores fue el hecho de que lució de nuevo la cabeza rapada que lo hizo destacar de otros artistas un par de años atrás.

¿Bad Bunny engañó durante meses a sus fans?

A través de redes sociales se ha viralizado una publicación que revela que el intérprete de ‘Me porto bonito’, ‘Tití me preguntó’ y ‘Ojos lindos’ al parecer estuvo engañando a sus admiradores, pues se logra ver una peluca con cabello rizado, lo que hizo que muchos se percataran de que lucía igual a la que presume el boricua en diferentes eventos públicos.

Además, el clip muestra que la cabeza se maniquí porta también una gorra azul, por lo que muchos han afirmado que este comentario podría ser cierto dado que es un accesorio con el que se le ha visto en algunas publicaciones.

“Esa va a ser la moda para fin de año”, “que no lleguen a Colombia, por favor,😂😂😂😂 no me quiero imaginar a los pelados con esos gorros”, “pero a quién le importa si se pone o no, si es calvo o no. Tiene plata para hacer lo que le dé gana”, “me huele que esa estilista quedó despedida”, “volvió Benito pelón”, “no es el ‘Conejo Malo’, si no el conejo calvo”, "pues la verdad que esa estilista sí está como para un secreto de estado", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las plataformas digitales.

Por el momento, Benito no ha aparecido en sus cuentas o en algún medio de comunicación para confirmar e incluso desmentir la información. Sus admiradores, por su parte, esperan conocer los más pronto posible su nuevo proyecto musical que ya promete ser todo un éxito.