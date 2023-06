Anuel AA le pidió disculpas públicas a su hija Gianella: "perdón por tanto tiempo sin verte"

Anuel AA estuvo en medio de una pelea con Melissa Vallecilla por la paternidad de Gianella dado que, al principio, el cantante se encontraba en negación, pero luego de someterse a una prueba de ADN confirmó la compatibilidad entre ambos.

Desde entonces, el puertorriqueño decidió recuperar el tiempo perdido con su hija, motivo por el cual celebró el primer año de edad de la bebé y aprovechó también para pedirle perdón por no estar durante sus primeros meses de vida.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el artista publicó una serie de fotografías donde se ve junto a Gianella y su hijo Pablo Anuel Gazmey con una gran decoración de sirenas, al igual que una torta de la misma temática.

En dicha publicación, Anuel AA escribió un mensaje para su hija y para sus padres, quienes celebraron una fecha importante: "feliz cumpleaños pa mi princhechita hermosa... me hacía falta eso con mi familia".

"También fue el aniversario de mis padres, 41 años casados... Ya entiendo por qué yo me enamoro tanto, recuerden siempre que Dios y la familia son las dos cosas que realmente importan en la vida”: expresó el artista.

Aunque algunos de sus fanáticos se alegraron por la celebración y por verlo compartir tiempo con su bebé, algunos internautas lo criticaron por lo ocurrido anteriormente, cuando acusó a Melissa estar mintiendo sobre lo sucedido entre ambos.

Sin embargo, el compositor no hizo caso de dichos comentarios y le dedicó otro mensaje a Gianella: "Te amo mi Gordita, perdón por tanto tiempo sin verte... Los hijos no tienen por qué cargar con los pecados de los padres... Tú, Pablito y Catta, son lo mejor que me ha pasado en la vida, mi rey y mis dos reinas”.

Algo que llamó la atención de sus seguidores es que su hija menor Cattleya, no estuvo presente en el festejo, lo que indicaría, según sus fanáticos, que las cosas no estarían bien entre el puertorriqueño y su exesposa Yailin La Más Viral .