Andy Rivera y Aida Merlano incendiaron las redes sociales con polémico video

Años atrás, Andy Rivera y Lina Tejeiro consolidaron una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y, aunque su relación se terminó hace tiempo, sus seguidores los siguen recordando debido a todo lo que vivieron juntos y el gran amor que demostraron.

Debido a esto, sus fanáticos no reaccionaron muy bien, dado que por causa de un video que Aida Merlano publicó en su perfil de TikTok, en el que se les veía muy cercanos y despertaron rumores de una presunta relación amorosa.

Lo que los internautas no sabían es que todo esto era una campaña de marketing para el lanzamiento musical de Andy Rivera, en el cual ella hace parte del videoclip, lo cual desató todo tipo de opiniones, la mayoría siendo negativas, tanto así que la influencer Karen Sevillano, también conocida por su amistad con Lina Tejeiro, dio su opinión.

"Aida se mete en un bochinche cada semana... Que una relación con Yeferson Cossio , que novia con Westcol , que se comió con Naldy y ahora que está con Andy Rivera": relató Karen en su perfil de TikTok.

Sevillano comentó que le pareció muy hipócrita de su parte ayudar al ex de Lina Tejeiro luego de que eran muy cercanas, dado que entre códigos de amigas eso no se veía muy bien.

La polémica siguió luego de que Merlano decidió contestarle a Karen: "a mí no me buscó su equipo de trabajo, me buscó don Jhonny, su papá y mi amigo,… Entre otras cosas, yo ya hice plata, por eso no trabajo con el que tiene para pagarme, sino con el que se me da la gana".

En medio de un en vivo, la empresaria mostró un audio en el que se puede ver cómo Jhonny Rivera le pedía que participara del nuevo video de su hijo:"dice que está muy encima, pero que si de pronto te llama entrar a un video de una canción que va a lanzar".

Aida también hizo referencia a su supuesta amistad con Lina y afirmó que hace más de ocho meses no tiene ningún tipo de contacto con la actriz: "tú estás basando tu opinión en una amistad inexistente… Hace unos meses, cuando me iban a meter presa, a Lina le preguntaron en una entrevista si era mi amiga y ella dijo que no, que era una conocida cercana".

"Ella no tenía la obligación de llamarme en ese momento porque ella reconoció que no era mi amiga… Pero en ese orden de ideas, yo tampoco tenía por qué decirle, 'hola, sé que no hablamos hace ocho meses, pero ¿será que debo aceptar una contratación que me quiere hacer tu ex para un video musical'": puntualizó la modelo.