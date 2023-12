Amparo Grisales sorprendió con un conmovedor regalo a dos exparticipantes de Yo Me Llamo

Más allá de su exigencia, la cual es fundamental para hallar al doble perfecto en Yo Me Llamo y cumplir con su labor de tener participantes de nivel, Amparo Grisales se ha caracterizado por su sensibilidad y la manera en la que conecta tanto con los imitadores como con las historias de vida, por lo cual en múltiples ocasiones la hemos visto llorar en el Templo de la Imitación.

Asimismo, por la conexión que crea con cada uno de los artistas que pasa por el escenario de este concurso musical, al punto de que quienes ya no están en competencia destacan su forma de ser y aseguran que formaron un vínculo especial con ella, razón por la que cuando se la encuentran no pueden evitar emocionarse.

Te puede interesar: Amparo Grisales conmovió a sus seguidores al recordar cómo era la navidad con su mamá

Y es que Amparo Grisales se ha caracterizado por ser una defensora de los animales, ya que trabaja con fundaciones encargadas de rescatar perros, sino que utiliza sus redes sociales para ayudar a que estos encuentren una familia.

Dado que para estas festividades decembrinas la jurado de Yo Me Llamo se encontró con los exparticipantes que le dieron vida a J Balvin y Jennifer Lopez, se enteró de la lamentable noticia de que a la pareja le robaron su animal de compañía, algo que los tiene con el corazón roto. Es por ello que ella decidió darles un obsequio con el cual los iba a alegrar durante estas fechas.

Conoce más: "Fue una musa”: El vínculo especial entre Yo Me Llamo Miguel Bosé y Amparo Grisales

Publicidad

Por medio de un tierno mensaje de Navidad, el cual Yo Me Llamo J Balvin publicó en sus redes sociales, la 'Diva de Colombia' exaltó el gran talento de este imitador, afirmando que era el mejor doble del artista urbano, y relató la tierna historia que hay detrás de este regalo.

Amparo Grisales mencionó que precisamente, hace poco, de la mano de una fundación rescataron a un perro, que no solo se llama Max, sino que es de la misma raza de aquel que le robaron a esta pareja, motivo por el cual considera que el destino los iba a unir y asegura que este animalito no pudo encontrar un mejor padre.

Aunque Yo Me Llamo J Balvin exaltó que siguen con la esperanza de encontrar a su primer perro llamado Max, no negó la felicidad que les dio al recibir este detalle por parte de la 'Diva de Colombia', a quien le expresó todo su cariño y gratitud.

Lee también: Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno revelan qué fue lo más difícil de Yo Me Llamo

Publicidad

"Amparito eres hermosa me fascina verla", "Amparito es un sol de mujer, llena de valores y cualidades", "Ella es bella por fuera y más por dentro, el que ama los animales como ella jamás podrá ser un mal ser humano", "Pero, qué es esta belleza, por Dios", "Amparito. La diva de divas. Dios te bendiga que pases una feliz Navidad", "Awn, me muero. Todo tiene un propósito", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.