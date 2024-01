Aida Victoria Merlano fue denunciada por sus vecinos y les devolvió el gesto, ¿por qué?

Debido a su característica personalidad, es usual que Aida Victoria Merlano se convierta en noticia y más por causa de la relación que mantiene con el famoso streamer colombiano Westcol . Y es que el romance entre las dos figuras públicas ha sido blanco de críticas y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, parece que esto no le interesa a ninguno de los dos, pues ella incluso se refiere a él diciéndole “mi marido” y asegura que nunca antes se había sentido tan enamorada como en este momento de su vida, además, ha pensado en convertirse en madre junto al creador de contenido.

Conoce más: Aida Victoria Merlano respondió contundentemente a críticas sobre su cuerpo: ¿se operó el abdomen?

Por otro lado, el pasado 16 de enero dio de qué hablar después de confesar que se drogó por accidente mientras estaba en una transmisión junto a su pareja . Los dos consumieron lo que pensaban era un chocolate con CBD y que realmente fue un dulce con una dosis de hongos.

Esto causó una gran controversia en redes, pues mientras que algunos lo tomaron de manera graciosa, otros le reclamaron por hacerlo en frente de sus seguidores, ya que muchos de ellos son menores de edad y aseguran que “no es el contenido que deberían estar viendo”.

Publicidad

Esta vez, Aida Victoria dio de qué hablar después de anunciarles a sus más de cinco millones de fanáticos que fue denunciada por uno de sus vecinos, esto, debido a una situación que ocurrió en el mes de diciembre y que, hasta el momento, no había causado inconvenientes.

La influenciadora mostró el documento en el que se puede leer: “La señora (…) durante el 31 de diciembre de 2024 estuvo manipulando pirotecnia en su residencia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Como respuesta ella comentó que no pelea con nadie y solo responde cuando esto le genera ganancias, vistas o una satisfacción personal , que al parecer es el caso. Explicó también que le sorprendió mucho la denuncia y poco después se dio cuenta de que había sido la administración de la parcelación.

Publicidad

“Que porque el 31 de diciembre yo prendí pólvora, entonces yo llamé a decir “si yo afecté a alguien de alguna manera, con algún comportamiento (…) me disculpo si tengo que hacerlo”, pero ya me aclararon que era una denuncia pedagógica”, explicó.

Poco después admitió que no sabía sobre la existencia de las denuncias pedagógicas, no obstante, ahora que lo sabe tomará represalias con sus vecinos, “a mi Dios no me dio pulmones para subir una loma a pie, pero le dio a usted pulmones para cantar cuatro horas su karaoke”, afirmó.