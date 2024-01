Aida Victoria Merlano respondió contundentemente a críticas sobre su cuerpo: ¿se operó el abdomen?

Aida Victoria Merlano vuelve a ser noticia después de la polémica que protagonizó con su novio Westcol, ya que la joven sorprendió a sus seguidores con una serie de declaraciones en las que contó que se "drogó" accidentalmente mientras realizaba una trasmisión en vivo con su pareja. Ahora, quiso responder a sus detractores, quienes aseguran que se sometió a diversos procedimientos quirúrgicos.

Todo surgió por una publicación en su perfil de Instagram, ante sus más de 5 millones de seguidores, donde se mostró posando en un bikini rosado e incluso bailando de forma que muchos usuarios han calificado como "sensual".

A pesar de que la modelo recibió varios halagos por su esbelta figura, también obtuvo comentarios negativos donde afirmaron que su cuerpo no era natural y que, por el contrario, era el resultado de cirugías estéticas.

Ante esto, ella no se quedó callada y publicó una historia haciendo énfasis en: “No tengo lipo ni marcación de abdomen. Sacar pierna me costó mucho, pero un día dije: ‘tengo compromiso con todos menos conmigo misma, digo que voy a ir al gym y me fallo todo el tiempo, me voy a convertir en el reflejo de mi disciplina y cada que me vea al espejo voy a recordar que todo lo que me propongo lo puedo’”.

Varias páginas de Instagram dedicadas a la farándula colombiana replicaron el contenido y en estas publicaciones se pueden leer mensajes como: "Ella nunca será de mis agrados, pero el cuerpower no se le puede negar, ya sea operado o no. Muy bacano", "¿Y si estuviera operada que?", "Nació entonces con lipo y prótesis”; “Según ella, los cachetes tampoco se los operó”, entre otros.

Aida Victoria Merlano regresó con Westcol y le llovieron críticas

Durante el 2023, la influenciadora estuvo involucrada con el también famoso creador de contenido Luis Villa, más conocido en nacional e internacionalmente como Westcol , y a pesar de que estuvieron juntos por unos meses, parece que la relación tuvo problemas y terminaron el romance de una manera bastante pública. Incluso tuvieron varios enfrentamientos y parecía que no se habían separado en buenos términos.

Una de las polémicas fue que, supuestamente, se habían quedado debiendo dinero: Merlano reveló que pensó que le debía alrededor de 50 millones de pesos, pero cuando le preguntó, él le cobró cinco.