Aida Merlano regresó a redes con candentes fotos simulando haber estado presa, ¿qué le pasó?

Uno de los factores que más caracterizan a Aida Victoria Merlano es su despampanante sensualidad, con la cual ella se ha mostrado bastante segura de sí misma, gracias a la cual se ha ganado innumerables elogios y reconocimiento. Asimismo por la polémica en la que se ha visto envuelta luego de la fuga de su madre, pues se le ha acusado de ser cómplice de esto y por ello fue condenada a siete años y seis meses de casa por cárcel.

Recientemente, esto ha hecho que varios usuarios en redes sociales la critiquen, dado que han asegurado que ella no está cumpliendo con lo dictaminado por la ley y que es una prófuga, palabra que le molesta en gran manera, puesto que muchos no conocen lo que está pasando con respecto a su caso, aunque ella tampoco ha sido muy clara al respecto. Acerca de esto se sabe que no ha sido aplicada porque hubo una apelación.

No obstante, varios de sus fanáticos estaban sorprendidos de no ver publicaciones, ni siquiera en sus historias de Instagram, ya que Aida Victoria Merlano suele ser bastante activa y mantiene a todos al tanto de lo que hace en su diario vivir.

A su vez, la creadora de contenido había hecho público un video en el que reafirmaba que algo estaba pasando, pues el título de este era '¿Dónde anda metida Aida?'. En este fue posible detallar a varios entrevistadores mencionando su nombre para luego darle paso a personas del común que representaban varias de las preguntas que suelen surgir en redes sociales cuando un influenciador se desaparece.

En medio de tanta expectativa, Aida Victoria Merlano publicó dos fotografías bastante candentes en las que se le pudo ver sin ropa interior y con un jean descaderado, mientras que sostenía un letrero, similar al que les da a los recién capturados, en el cual se pudo leer 'Cárcel departamento judicial de la mente' y en la parte donde debería ir su nombre decía 'Arrexxa'.

Con respecto a la descripción de este post, la creadora de contenido escribió: "las chicas malas cambian el mundo... Volví". A su vez, es posible notar que etiquetó una cuenta llamada @arrexxabyaidavictoria, dando a entender que va a hacer el lanzamiento de una marca personal o emprendimiento.

Lo más llamativo y arriesgado de esta publicación es que Aida Victoria Merlano se atrevió a jugar con aquello por la cual la han criticado tanto y se le han burlado para demostrar, desde su sensualidad, que ni siquiera con ello van a poder destruirla.