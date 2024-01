Aida Victoria Merlano se drogó accidentalmente durante una transmisión y explicó su experiencia

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores con una serie de declaraciones que dividieron opiniones. Y es que confesó que en una de las transmisiones más recientes de su novio Westcol sucedió algo que no tenían planeado y que la hizo sentir mucha tristeza.

Y es que alguien le dijo al streamer que probara un chocolate con CBD, ante lo que ella también comió un pedazo del mismo, pues aseguró que su idea para el 2024 es “probar y experimentar cosas nuevas”, por lo que lo hicieron juntos frente a la mirada de miles de personas que siguen al colombiano.

Poco después se dieron cuenta de que estos dulces tenían algo más, parece que entre sus componentes había una pequeña dosis de hongos, lo que tiene un efecto completamente distinto y por lo que la influenciadora les advirtió a sus seguidores.

“Eso es una vaina super seria y delicada, eso no es un juego, no es un chiste y al final me pegó una revolcada espantosa”, comentó y explicó que, aunque inicialmente les causó risa, poco después empezó a sentirse muy triste.

Según Merlano, consumir esto “desbloquea zonas del inconsciente” y aunque ella lo había hecho previamente, eso siempre sucedió con preparación previa, siguiendo indicaciones y los consejos de quienes ya saben sobre el tema, esta vez, no estaba nada lista para lo que sucedería.

Por medio de sus historias de Instagram, plataforma en la que ya tiene un poco más de cinco millones de seguidores, la joven, con su característica personalidad , les insistió a sus fanáticos en que es una mujer muy abierta, por eso no se cohíbe al hablar sobre el tema en público.

Aseguró que durante su experiencia se sintió muy triste, pues tuvo algunas visiones sobre su adolescencia, época en la que pensaba que no merecía amor, aunque hasta el momento no había entendido por qué era este su sentir, después de consumir la sustancia, encontró la respuesta a varias de sus preguntas acerca del tema.

