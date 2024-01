“Me quiero casar”: Aida Victoria Merlano presume su relación con Westcol en un controvertido video

Aida victoria Merlano tiene bastantes seguidores pendientes de cada detalle de su vida, incluyendo sus relaciones sentimentales, pues varias de estas han sido bastante públicas e incluso durante el 2021 estuvo comprometida.

Durante el 2023, la influenciadora estuvo involucrada con el también famoso creador de contenido Luis Villa, más conocido en nacional e internacionalmente como Westcol . Desde el primer momento los dos han dado mucho de qué hablar.

A pesar de que estuvieron juntos durante algunos meses, parece que la relación tuvo problemas y terminaron el romance de una manera bastante pública. Incluso tuvieron varios enfrentamientos y parecía que no se habían separado en buenos términos.

De hecho, uno de estos problemas fue por dinero, pues él se refirió al tema durante un video en vivo y afirmó que con la joven todo se resumía a este tema, además insinuó que ella le debía una suma , aunque no dijo cuánto podría llegar a ser.

Como respuesta, muy enojada, Merlano reveló que pensó que le debía alrededor de 50 millones de pesos, pero cuando le preguntó, él le cobró cinco. Esto la molestó aún más, pues se cuestionó por qué no había hablado con sus abogados y no exponerla de manera pública.

Ahora parece que todos estos inconvenientes quedaron atrás, pues han retomado su relación y se muestran más enamorados que nunca. De hecho, se convirtieron en tendencia gracias a un video que ha dividido opiniones en redes sociales.

Allí aparecen los dos muy cariñosos, mientras que ella habla como una niña pequeña y le cuenta que está enferma, poco después le dice que el hecho de que él le compre comida le quitaría el malestar, por lo que Westcol acepta y pregunta qué quiere.

En las historias de la influenciadora se puede leer: “Estoy bien feliz y enamorada, me quiero casar y quiero cosas que dije que no iba a querer. Me brillan los ojos y se siente tan bonito”.

Las reacciones no se han hecho esperar, en especial las bromas sobre su gran parecido físico, además, muchos critican la forma en la que están haciendo pública su relación y el amor que se dedican, pues esto ha cambiado previamente.