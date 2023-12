Aida Victoria Merlano y Westcol volvieron: estas fueron las fotos que los delataron

Luego de que hubiesen varios rumores de reconciliación, Aida Victoria Merlano y Westcol finalmente confirmaron que son novios otra vez, pues no solo se hicieron virales en redes algunas imágenes y videos en los que fueron captados juntos, sino que hicieron reveladoras publicaciones en sus historias de Instagram.

Los seguidores de esta pareja se enteraron de esta noticia después de que se les viera con la familia de la creadora de contenido celebrando la Navidad.

Al haberse vuelto virales, nuevamente, por su relación, Westcol no dudó en compartir algunas imágenes de ellos en sus redes sociales, aunque en la mayoría de ellas no se veía la cara de la barranquillera, sino solo su cuerpo.

Tras todo el revuelto que se ha dado en las redes sociales, Aida Victoria Merlano subió un video en sus historias en el cual aseguró que ella sabía que todos querían entender qué pasó, frente a lo cual dijo: "entre los hombres que verbalizan y los que ejecutan, yo prefiero a estos últimos. No me digas, demuéstrame".

Y es que ella explicó que Westcol estaba en Argentina en un evento de boxeo y luego se presentó en unos premios en donde recibió uno de los galardones y en vez de celebrar allá, prefirió salir de su hotel a las 3 A.M. para tomar un vuelo hacia Barranquilla: "me están tratando como una reina, entonces, donde yo sea feliz ahí estaré y cuando deje de serlo yo me voy".

Sin embargo, en las redes sociales están criticando a Aida Victoria Merlano por haber vuelto con Westcol, pues en principio consideran que es algo hipócrita de su parte y que no aplica ninguna de las reflexiones que hace a través de sus redes sociales. A su vez, lo catalogan como alguien machista, algo con lo que ella está en contra.

Igualmente, la creadora de contenido está recibiendo varios comentarios negativos por causa de una imagen que subió a sus historias, la cual tenía una hermosa y profunda dedicatoria por el cumpleaños del streamer, cuya respuesta a esta hizo pensar a más de uno que no la quiere y que solo la luce como un trofeo.