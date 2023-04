Vico pelea con Diego y ahora buscará vengarse de él conquistando a Tomás

Con cada capítulo las cosas se vuelven más interesantes en el Elite Way School. Envidias, amores, celos y más protagonizan los estudiantes de este prestigioso colegio donde se desarrolla la telenovela de Rebelde, el primer amor nunca se olvida , que se transmite por las tardes en Caracol Televisión. Aunque no son muy cercanas, Pilar va a la habitación de Mia y le pide ayuda para escoger la ropa que se pondrá en una fiesta a la que irá esa noche. Colucci decide ayudar a la hija del director del Elite Way School. En ese momento, Vico escucha la conversación y le pregunta a dónde irá, a lo que le responde que, a la casa de Diego , algo que la sorprende pues su novio no le contó que haría una celebración.

En la noche, Pilar llega a la casa de Diego, pero, aunque intenta contarle que su novia sabe de la reunión, no le es posible hacerlo. Vico llega y le reclama por no contarle sus planes y le da una cachetada. A pesar de eso, la fiesta sigue en pie. Pilar baila con Tomás, pero este intenta aprovecharse de ella, por lo cual se defiende y le grita. Finalmente, por esto termina la celebración y todas las chicas que estaban invitadas deciden irse de la casa de Bustamante.

Por otro lado, Vico va a casa de Mia para que le dé consuelo por lo sucedido y allí llega Diego a buscarla para pedirle perdón, pero ella decide no perdonarlo. La siguiente semana, Pilar le cuenta a Victoria que ella no fue invitada por Diego, sino que fue Tomás por culpa de una confusión, pues él cree que ella es su enamorada secreta que le envía cartas, pero le asegura que no es así.

Esta información le da una idea a Vico para vengarse de Diego, quien aún está muy dolida por lo que pasó. Ella ahora buscará conquistar a su mejor amigo, Tomás.

La telenovela mexicana que revolucionó a toda una generación fue dirigida por Felipe Nájera, Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo, la producción estuvo a cargo de Pedro Damián quien en este proyecto plasmó la historia de un gran grupo de estudiantes que tienen su origen en las familias más prestigiosas y reconocidas de México y otros países, pero también, de aquellos alumnos de bajos recursos que llegan a esta institución bajo un programa de becas. Perfiles totalmente diferentes y que contrastan a la hora de interactuar y convivir entre ellos.