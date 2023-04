Catalina Gómez se sometió al tag de las primeras veces de Rebelde: Locuras, besos y más

Sin lugar a dudas, el regreso de Rebelde , la historia protagonizada por Mia Colucci, Roberta Pardo, Guadalupe Fernández, Miguel Arango, Diego Bustamante y Giovanny Méndez, ha hecho que miles de televidentes se sientan identificados con sus historias y hasta recuerden su paso por el colegio. Aprovechando la fiebre que genera esta producción, Catalina Gómez se le midió a responder el tag de las primeras veces.

En diálogo con Caracoltv.com, la presentadora del programa matutino Día a Día mencionó que hay anécdotas como la vez que dio el primer beso o la locura más grande que ha hecho por amor que le causan ternura de tan solo recordarlo y que simplemente prefiere atesorar en su corazón; sin embargo, sí se refirió a ese amor de juventud que tanto la marcó.

"Mi primera declaración de amor... Bueno, lo que pasa es que uno después se da cuenta que el amor llega mucho después, pero ahí uno cree que es amor, entonces fue como terminando el colegio", mencionó con gran emotividad.

Posteriormente, invitó a todos los fanáticos de esta serie a conectarse todas las tardes a partir de las 6:00 p.m. a las pantallas de Caracol Televisión

Al igual que Catalina Gómez, otras figuras del Talento Caracol como Carlos Calero , Juan Diego Vanegas , Jhovanoty y más famosos se han unido al reto de responder preguntas relacionadas a Rebelde.



Sobre Rebelde, el primer amor nunca se olvida