Jhovanoty asumió el reto de imitar a Mía Colucci de Rebelde, ¿cómo le salió el acento mexicano?

Con el doble capítulo de lanzamiento de Rebelde, el primer amor nunca se olvida , diferentes integrantes del Talento Caracol se le han medido a poner a prueba qué tanto conocimiento tienen de la producción que se estrenó en 2004 y que regresa a las pantallas para recordarle a toda una generación lo mejor de su música y sus historias. En esta oportunidad, el humorista de Sábados Felices Jhovanoty aceptó el desafío de imitar a Mía Colucci.



¡Qué difícil es ser yo! El reto de Jhovanoty

Antes de hacer la imitación, Jhovanoty aclaró que tiene mucho más conocimiento en otras producciones de Caracol Televisión como lo es el caso de Ventino, el precio de la gloria . Cabe aclarar que el humorista que estaba como invitado en Día a Día ha destacado gracias a su habilidad para hace las voces de grandes figuras de Colombia como Carlos Calero.

"Creo que Mia era la que hablaba así, que era como la chica fresa y que hablaba y que decía 'no, pues yo tengo mucho dinero, la verdad en mi casa no rendimos el shampoo con agua. En mi casa no cortamos la crema dental para sacarle lo que hay por dentro. En mi casa no secamos la ropa detrás de la nevera'", señaló jocosamente en medio de la entrevista.

De inmediato, diferentes internautas se tomaron Instagram para tomarse el video con excelente sentido del humor: "No le llegaste en nada", "con su talento y todo, pero imitando a Mia Colucci muy malo", "no te sale el Colucci, pero eres genial", "fatal. O sea, ni al caso, no sabes lo difícil que es ser yo ( diría mía) jejeje", fueron algunos de los mensajes que se destacaron en redes sociales.



