Iván Lalinde respondió un test para ver qué tanto sabe de Rebelde, ¿pasó o perdió la prueba?

El pasado 29 de marzo fue el gran lanzamiento de Rebelde, el primer amor nunca se olvida , la producción lanzada en 2004 que cuenta la historia de seis estudiantes del Elite Way School que deciden conformar una agrupación a pesar de las prohibiciones que les ponen sus padres. Ante la emoción que han transmitido los fans en redes sociales, le presentador de Día a Día Iván Lalinde respondió un test para saber qué tan aficionado es de la historia.

Mientras respondía el test, Lalinde aclaró que la vez que se popularizó esta producción no logró verla debido a que estaba trabajando; sin embargo, aprovechará ahora que la transmiten en las tardes de Caracol Televisión para no perderse ningún capítulo de la serie que tiene como protagonistas a Mia Colucci, Roberta Pardo, Guadalupe Fernéndez, Miguel Arando, Diego Bustamante y Giovanny Méndez.

"Yo sé que se llamaban Dulce María, Christian, pero bueno", responde ante la pregunta que hablaba sobre el oficio de la madre de Roberta Pardo, Alma Rey. En cuestionamientos como qué pasó con la madre de Colucci y la razón por la que Miguel Arango decidió viajar a Ciudad de México y presentar el examen de ingreso al Elite Way School a pesar de estar a punto de ingresar a la universidad, Lalinde contestó:

"No pues que hagan como yo, que tienen que conectarse a ver Rebelde porque cómo me perdí esa generación, ese combo de gente. Yo veía que todo el mundo hablaba de eso, pero yo no podía verlo porque estaba trabajando. Me sé las canciones, como que las tarareo, pero me voy a pegar a verlo después de Yusuf en Caracol", finalizó.

