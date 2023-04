Juan Diego Vanegas confesó si es indisciplinado al estilo de los personajes de Rebelde

Rebelde, el primer amor nunca se olvida , regresó a las pantallas de Caracol Televisión, causando una gran emoción entre los fanáticos de la serie. El reconocido chef de Día a Día , Juan Diego Vanegas respondió unas preguntas en referencia al gran fenómeno mundial.

Juan Diego afirmó que siempre ha sido una persona muy tranquila y juiciosa, en comparación con los personajes de la novela como Mía Colucci, Roberta Pardo, Lupita Fernández, Miguel Arango, Diego Bustamante y Giovanny Méndez.

Aunque cuando joven fue alguien dedicado a la casa, sí llegó a sacarle canas a su papá en las notas escolares: "a pesar de que no era indisciplinado, académicamente me iba muy mal, me daba pena y miedo decirles a mis papás… entonces, siempre creían que me iba muy bien en el colegio, pero la realidad era otra".

Comentó que no recuerda escaparse del colegio, pero aseguró que no creía que fuera capaz en esa época. Tampoco vivió una época de moda mientras estaba en la escuela, aunque usaba las manillas que tenían por nombre 'candy': "nunca fui emo o algo parecido, pero sí usaba las pulseras que parecían de chaquiras".

Por el último, el chef invitó a todos los fanáticos a no perderse, en las tardes de Caracol Televisión, Rebelde, el primer amor nunca se olvida y así poder comentar en el programa Día a Día las impresiones de cada uno de los capítulos de la tan querida producción.

Juan Diego Vanegas se ha caracterizado por su cautivante personalidad, logrando ganarse el corazón de los televidentes colombianos y sumándole también magníficas recetas que le recomienda a sus seguidores para realizar platos con los cuales pueden deleitar su paladar y acompañar las mañanas de Día a Día.



Sobre Rebelde, el primer amor nunca se olvida

La novela cuenta la historia de seis estudiantes del Elite Way School que deciden conformar una agrupación musical a pesar de las prohibiciones que les ponen sus padres y el deseo de vivir todas las experiencias que su corazón decida.

Los fans de Rebelde, el primer amor nunca se olvida, podrán ver la magnífica producción por Caracol Televisión de lunes a viernes a las 6:00 p.m., después de Yusuf; sin embargo, si buscan una alternativa en línea deberán unirse a aquí, donde podrán encontrar la Señal en Vivo en el mismo horario.