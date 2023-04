Rebelde: las verdaderas intenciones de Miguel podrían quedar al descubierto

Con cada capítulo de Rebelde, el primer amor nunca se olvida , en las tardes de Caracol Televisión, no solo se van revelando los amores entre sus protagonistas, sino también el plan de Miguel para vengarse del padre de Mía , Franco Colucci, a quien culpa de la ruina de su familia y al cual pretende destruir a como dé lugar.

Miguel Arango, interpretado por Alfonso Herrera, es un joven fuerte, impulsivo y valiente que no le teme a nada. Haciendo honor a esas cualidades decidió entrar al Elite Way School para llevar a cabo su plan, sin embargo, no cuenta con que sus compañeros podrían descubrir sus verdaderas intenciones.

Luego de que Miguel hiciera negocio con Teo por un uniforme del prestigioso colegio, su otro compañero de cuarto, Nicolás Huber, cuestiona el comportamiento de Arango. Inicialmente Nico le reclama por el uniforme que le vendieron por solo $150 MXN. Sin embargo, el encuentro empezó a escalar, le interroga las razones por las que tiene una tarjeta del papá de Mía y le pregunta si ahora buscará conquistar a la joven Colucci. Lo acusa de manipulador y de usar a las personas para su beneficio personal, a lo que Miguel se defiende y le pide que tampoco se meta en su relación con Celina Ferrer.

La situación se sale de control cuando Nico le dice “mantenido” a Miguel y este reacciona agresivamente. Aunque él menciona que no vale la pena que peleen, finalmente terminan la discusión a golpes. Teo entra a la habitación que comparten e intenta separarlos, pero un empujón de Miguel hace que Nico se golpee la cabeza contra una cama y quede inconsciente.

Pascual Gandía, el director del Elite Way School, recrimina a Miguel por lo sucedido y le dice que podría ser expulsado por lo que hizo. Por su parte, Nico es atendido por una doctora mientras llega su madre para conocer el estado de salud del estudiante y a pesar de lo sucedido defiende a Miguel para que no tomen represalias contra él.

La telenovela mexicana que revolucionó a toda una generación fue dirigida por Felipe Nájera, Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo, la producción estuvo a cargo de Pedro Damián quien en este proyecto plasmó la historia de un gran grupo de estudiantes que tienen su origen en las familias más prestigiosas y reconocidas de México y otros países, pero también, de aquellos alumnos de bajos recursos que llegan a esta institución bajo un programa de becas. Perfiles totalmente diferentes y que contrastan a la hora de interactuar y convivir entre ellos.