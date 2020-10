¿Qué significan las palabras y frases más populares de Pedro, el escamoso?

Casi 20 años después de su estreno, regresa a las noches de Caracol Televisión la historia de Pedrito Coral, ese galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas. Un hombre bastante peculiar en su forma de vestir, en el que su sello personal son sus botas.

A continuación, y para que te pongas en modo

Además de su particular forma de coquetear, sus pintorescas pintas, las botas de vaquero ysiempre está acompañado de sus

Pedro, el escamoso

, te presentamos un glosario de algunas de las expresiones más conocidas del galán made in Colombia:

Escamoso: es una expresión coloquial colombiana que se usa para describir a aquel individuo que se cree lo máximo. Los sinónimos que más se utilizan en la telenovela son: fantoche, tumba locas, enamoradizo, buchi pluma, mentiroso.

Mompirri: amigo, parcero, compa, compinche, compañero, pana, llave, compadre. Esta palabra es muy utilizada por los colombianos gracias a Pedro, el escamoso.

Sagrado rostro: exclamación de preocupación por quien la dice y con un ademán de mirar hacia arriba o a una imágen del sagrado rostro de Jesús.

Cosita linda: expresión típica de Pedro, el escamoso para conquistar a una mujer bonita.

Pantalón saltacharcos : es un pantalón ajustado tipo cigarrete característico del estilo Pedro Coral, aún más cuando se va a bailar.

Pirulín pin pon, la orejita, zarandiao: estos son algunos de los pasos de baile típicos Pedro.

Al peluche: es una de las expresiones más utilizadas por Pedrito Coral, la cual, en su lenguaje coloquial y cursi, utiliza para decir que todo está bien.

Corroncho: término que se utiliza para referirse a personas ordinarias, que no tienen cultura, costumbres, modales o que son de mal gusto.

Lobo: que es cursi o que tiene pésimo gusto para vestir. Por supuesto, este término define muy bien el estilo de Pedro Coral.

El más café con leche: es muy similar a lo que significa Escamoso, sin embargo, esta es una de las preferidas de Pedro Coral para referirse a alguien que se cree en lo máximo.