Fotos: El cambio extremo del hijo de Pedro, el escamoso

“La gente me ve y no me recuerda. No recuerda que yo era ese niñito que salía bailando”, dijo para el programa La Red, Carlos Kajú, el joven de 28 años que se hizo famoso interpretando al hijo de Pedro Coral, cuando tenía solo 8 años.

El cambio físico de Carlos Kajú ha sido tal que recordó de manera jocosa una anécdota con el actor Jairo Camargo en otra producción, en la que luego de varios días grabando y tras escuchar su nombre se acercó y le preguntó: “¿Tú eres Carlos Kajú, tú eres ‘Pedrito’?”

No todo ha sido risas

Carlos Kajú es sobreviviente de un violento atraco en el año 2018 donde delincuentes lo atacaron a él, a su hermano y a su novia. Para conocer los detalles de la historia, sigue aquí.

Este joven talento colombiano ha sabido cosechar una exitosa carrera en la actuación y podrás conocer su entrañable personaje como el hijo de Pedro Coral en Pedro, el escamoso, muy pronto en las noches de Caracol Televisión.