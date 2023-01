Norma no logra ocultar más su atracción hacia Juan Reyes

Norma se encuentra sola en la hacienda, cuando Juan entra a la casa en busca de ella, la atracción entre ambos se hace cada vez más evidente aunque la mujer se hace la indiferente, sin embargo, terminan en un apasionado beso que luego es interrumpido por Don Martín.

Mientras tanto, Jimena y Sara tienen una nueva salida con Benito y Leandro, esta vez acompañados de Gabriela, Fernando y Doña Raquel, esto con la intención de lograr ennoviar a los sobrinos de la mujer con las hermanas Elizondo.

Por su parte, Rosario está muy molesta al ver que Armando maneja todos los centros nocturnos y no logra conseguir otro empleo, pero está decidida a no doblegarse a los maltratos del hombre y prefiere continuar a la deriva sin donde trabajar.

Leandro y Jimena tienen una conversación sobre el matrimonio y este le propone que si se casa con él, ella tendrá la libertad de hacer lo que quiera y lo mismo él, además de recibir una jugosa herencia de su tía y así ambos serán cómplices en su falso compromiso y de paso complacen a sus familias. A la menor de las hermanas Elizondo no le suena tan descabellada la propuesta.

Llega la noche y Franco se escapa de su casa para ir al Bar Alcalá en busca de Rosario, al llegar al lugar se entera que la mujer fue despedida, no obstante, decide esperar a las afueras para cobrar venganza en contra de Armando por la fuerte golpiza que le dieron sus trabajadores y ambos terminan en una pelea.

Norma no logra conciliar el sueño, pues no para de pensar en su beso con Juan. La mujer decide ir a la sala para despejar su mente y allí se encuentra con Eva, con quien tiene una sentida conversación al revelarle que siente miedo hacia todos los hombre luego de su violación, sin embargo le confiesa que existe un hombre con el que no le pasa lo mismo.

Al otro día, Franco regresa en compañía de sus hermanos a la hacienda para continuar trabajando en la construcción de la cabaña, Jimena se emociona al verlo sano y salvo.

Jimena accede a su noviazgo con Leandro y aunque su mamá se ve muy feliz con la decisión, el abuelo Martín se opone rotundamente, pues le parece una locura que la joven acepte una relación arreglada por su madre.

Los hermanos Reyes se enteran del compromiso de Jimena y esto logra molestar a Óscar, pues siente que su plan de venganza se fue al piso con la decisión de la menor de las hermanas.

Norma y Juan tienen otro encuentro en la hacienda , pero esta vez son vistos por Eva, quien les reprocha que hagan eso a plena luz del día y estando cerca de Gabriela y Fernando, por lo que Norma aprovecha para confesarle su atracción hacia el hombre al sentir que él la libera de sus temores y le pide a la ama de llaves guarde su secreto.

La menor de las Elizondo le revela a Franco la verdad de su supuesto compromiso y aprovechan esto como la excusa perfecta para verse a solas.

Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor

