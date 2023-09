El elenco de Pasión de Gavilanes confiesa qué otro personaje les hubiese gustado ser

La historia de la familia Reyes Elizondo tiene a los colombianos conectados con Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , pues aún hay muchos secretos por revelar no solo de estas parejas, sino de sus hijos y quienes los rodean, ya que en San Marcos parece que los días de calma se terminaron y deben lidiar con todo el caos que se aproxima.

Estos nuevos gavilanes se han estado metiendo en cosas de las cuales ni siquiera han dimensionado su tamaño, lo cual ha puesto a los televidentes en medio de una intriga que crece capítulo a capítulo, puesto que hay diversas situaciones que finalmente terminarán conectándose entre sí, aunque no será tan fácil como suena.

A su vez, el elenco de Pasión de Gavilanes se ha mostrado bastante feliz de seguir con esta apasionante historia, pues aunque hayan pasado 20 años consideran que el darle vida nuevamente a sus personajes les ha permitido demostrar que también han crecido a nivel actoral y que aún pueden proponer mucho en sus roles, los cuales están cargados de mucho más dramatismo.

Por otra parte, esta nueva dinastía de actores, quienes en su gran mayoría crecieron viendo esta producción en la pantalla chica, están llenos de expectativas sobre la marca que esto pueda dejar en sus carreras, haciendo énfasis en que esta ha sido una grata experiencia y que el aprendizaje al lado de icónicos talentos de la televisión fue enorme.

No obstante, no todo siempre puede ser color de rosa y es por ello que quisimos preguntarles a Jerónimo Cantillo, Juan Alfonso Baptista y Paola Rey qué otros personajes hubiesen interpretado en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable si no fuese el suyo.

Jerónimo Cantillo asegura que le hubiese sido ser Óscar Reyes, ya que, mientras que entra en el rol de Andrés Reyes, afirma que lo ve como su héroe, mientras que Juan Alfonso Baptista sorprende al afirmar que le daría vida a Rosario Montes.

Con respecto a Juan Manuel Restrepo, que antes de dar su respuesta hace un juego de palabras con el nombre de su personaje, está seguro de que cada uno de los roles tiene su magia y que por ello encajaría en un Juan David o un Erick. En cuanto a Paola Rey, la actriz se mantiene firme en que no podría ponerse en los zapatos de alguien diferente a Jimena Elizondo, dejando en claro que la ama.

