Víctor escucha a 'El Turco' decir que se iría de la Villa con Zunilda y el bebé El hombre no va a permitir que alejen a Yasser de su lado, así que llama a Josefa y le dice todo lo que escuchó. El hombre decide robarse al bebé e irse del pueblo con Josefa, con lo que no cuenta es con que Gustavo no descansará hasta encontrarlos.