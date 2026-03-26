35:31 min María la del barrio - Capítulo 13: Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya 35:06 Capítulo 12 Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero 36:06 Capítulo 11 Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando 36:02 Capítulo 10 Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya 35:31 Capítulo 13 Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya

Capítulo 13 María la del barrio : Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya La cena está lista y la mujer no baja al comedor, y por eso mismo, Lupe decide ir a la habitación y descubre que la nana en realidad es una bruja, que le está haciendo un hechizo a Fernando.