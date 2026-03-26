Capítulo 13 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 13 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La cena está lista y la mujer no baja al comedor, y por eso mismo, Lupe decide ir a la habitación y descubre que la nana en realidad es una bruja, que le está haciendo un hechizo a Fernando.
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35:31 min
María la del barrio - Capítulo 13: Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
35:06
Capítulo 12
Soraya abusa de la confianza de su tío y le exige dinero
36:06
Capítulo 11
Vladimir descubre la nueva adicción de Luis Fernando
36:02
Capítulo 10
Luis Fernando comienza a dudar del ‘embarazo’ de Soraya
35:31
Capítulo 13
Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
Capítulo 13 María la del barrio : Lupe descubre un oscuro secreto de la nana de Soraya
La cena está lista y la mujer no baja al comedor, y por eso mismo, Lupe decide ir a la habitación y descubre que la nana en realidad es una bruja, que le está haciendo un hechizo a Fernando.