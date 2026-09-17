42:53 min María la Caprichosa - Capítulo 31: María enfrenta un difícil momento al sentir que nada avanza como ella quisiera 42:18 Capítulo 30 María y Leo comparten un momento especial en Apartadó 42:36 Capítulo 29 María defiende a Rita de los malos tratos de Leonor 42:23 Capítulo 28 María comienza a estudiar con ayuda de Leonardo y ambos disfrutan su romance 42:53 Capítulo 31 María enfrenta un difícil momento al sentir que nada avanza como ella quisiera

Capítulo 31 María la Caprichosa: María enfrenta un difícil momento al sentir que nada avanza como ella quisiera Tras la situación de su madre, darle una oportunidad a Leo, la prisión de Fernando y las dificultades con su proyecto, María siente que nada avanza como esperaba y atraviesa un momento vulnerable.