¿En qué se metió? Kaleth está a punto de enfrentarse a una difícil situación

Kaleth y Mapi no se imaginaron que una noche de copas los podría frente a una situación que los obligará a tomar decisiones drásticas en su vida, pues la joven podría estar embarazada del mayor de los hermanos Morales.

Al enterarse de esta noticia, la joven no pudo evitar romper en llanto, pues Kaleth no quiere tener ninguna relación amorosa con ella. El joven artista aún no se ha enterado de la noticia, pero seguramente sus planes para enamorar a July Cuello se complicarán.