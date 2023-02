Óscar Muñoz empieza a sufrir las consecuencias de la infidelidad de su padre La madre del niño decide echar a su esposo de la casa, pues no es capaz de perdonarlo por haberle ocultado la existencia de otro hijo, lo cual rompe el corazón del futuro deportista, quien no solamente no quiere despedirse de su progenitor, sino que siente culpa por lo ocurrido.