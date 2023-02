Julio Pachón explicó su mayor reto al interpretar a su personaje en Los Medallistas

Julio Pachón es un actor con gran trayectoria en el país, de hecho, ha interpretado a varios personajes en producciones de Caracol Televisión y ahora es uno de los miembros del elenco de Los Medallistas.

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, confesó cuál fue el detalle de su personaje que más le causó dificultades en el momento de construirlo y traerlo a la realidad.

Y es que, por lo general, él intenta aportarle a sus caracterizaciones un poco de humor, imprimir un toque de comedia en su rol, sin embargo, esta vez no sucedió así y es que, aunque su personaje no es dramático, tampoco es cómico, incluso comentó que no es alguien que tenga muchos apuntes graciosos o malicia.

“No hacer personajes de humor es difícil para mi a veces”, explicó. No obstante, cree que su personaje será querido y espera que así sea debido a su bondad, su solidaridad con varios de los personajes y su mundo.

Inicialmente trabajó en torno al humor y así construyó su personaje, sin embargo, realizó un duro trabajo para que su caracterización no fuera siempre cómica.

La producción hizo énfasis en esto, y él confesó qué era lo que le decían “Pachón fresco, bájele a la comedia, esta vez no haga reír tanto a la gente, más bien ojalá que se conmuevan con el personaje”.

Agregó que como actor ha intentado imprimir en sus personajes algunas experiencias de su vida, las sensaciones que tiene, pues finalmente es un trabajo muy humano y es difícil separar las cosas, es por esto que parar con la comedia es difícil.

“Fue un reto, pero un reto muy bonito porque el trabajo estuvo muy bien hecho, muy bien dirigido”, aseguró. Y continuó diciendo que los directores de Los Medallistas tienen las historias claras, son magníficos y siempre saben cómo manejar a los actores, lo que hizo el proceso más fácil.