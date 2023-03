José Ramón Barreto confesó qué cree que tiene en común con Óscar Muñoz

Noche a noche, Los Medallistas conmueven y emocionan a los colombianos con las historias de tres deportistas, quienes son interpretados por José Ramón Barreto, Paola Valencia y Mayra Luna.

Ingrit Valencia, Yuri Alvear y Óscar Muñoz superaron muchos obstáculos en su vida para conseguir el éxito y poder representar a Colombia ante el mundo. Por eso son grandes estrellas en cada una de sus disciplinas y poco a poco han demostrado que aún tienen mucho más para aportar.

Los tres han inspirado a los colombianos y siguen trabajando en pro del deporte nacional. En diferentes entrevistas, el elenco ha resaltado el orgullo que les da historia y la importancia de que los televidentes la vean.

Y es que cada uno de los personajes tiene algo muy especial y es por esto que hablamos en exclusiva con José Ramón Barreto, uno de los protagonistas, esto con el objetivo de saber en qué cree que se parece a su personaje.

Sin problema, el actor afirmó que en realidad cree que no se parece casi en nada a Óscar y de hecho esta es una de las cosas que más ha disfrutado, pues le ha permitido indagar en detalles que cree no poseer en su vida real o que no hacen parte de su personalidad.

El actor es muy conversador, le encanta hablar, sin embargo, comentó que en la historia Óscar empieza siendo un joven muy tímido y de pocas palabras, completamente diferente a lo que es su familia.

Según Barreto, el medallista es una persona retraída si lo comparamos con la personalidad de su familia , padres y hermanos. Adicionalmente, comentó que este es el encanto del personaje en la historia, que no tiene picardía o esa característica sabrosura costeña que estamos acostumbrados a ver.

En el deportista hay algo distinto y por eso el actor se dedicó a indagar aspectos de su personalidad que muchos no conocen. De la misma forma José Ramón Barreto dejó claro que considera que él es más extrovertido y más seguro que su personaje en varias cosas.

De hecho, siente que el carácter de Óscar en combate es completamente diferente a la manera en la que actúa en la vida real y es a partir de allí que lo ha construido para darle más color y también otras alternativas.

Por otro lado, sobre cuáles son esas características en las que se parecen, aseguró que los dos se enamoran mucho y se ilusionan frecuentemente, al actor puede pasarle lo mismo y comentó que “le da la mano al deportista en ese tema”.

José Ramón Barreto tiene claro que, al igual que su personaje, se enamora firmemente, es fiel y para los dos, cada una de sus parejas es importante. Particularmente en Los Medallistas esto se ve en que cada uno de los romances de Óscar es único , “tiene un abanico de relaciones que me parece super chévere”, reveló el actor.

Independientemente de sus diferencias o similitudes, la historia de Óscar lo llevó muy lejos y José Ramón Barreto dio todo de sí mismo para transformarse en el deportista y contar su historia.