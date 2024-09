Yina Calderón se despacha contra La Jesuu: Estos son los motivos que la alejan de ella

Yina Calderón y Epa Colombia han dado de que hablar con su entrevista en el cuarto capítulo de Los Enredados, en el que dan más detalles sobre las polémicas en las que han envuelto a otros reconocidos creadores de contenido, dado que consideran que aún hay tela por cortar sobre estos temas que han sido bastante virales en las redes sociales.

Sumado a esto, las empresarias responden a la dinámica del Bloqueo, la cual consiste en mencionar a quiénes ghostearían, silenciarían, bloqueaerían y harían match, basándose en cuatro opciones que se les presentan.

Es en este punto en el que La Jesuu sale a colación tras el rifirrafe que ha tenido con estas ahora streamers, quienes aseguraron que Daiky Gamboa, presuntamente, la habría estafado, generando que entre ellas surja una pelea en las redes.

Yina es quien se anima a dar su respuesta ante la dinámica: "¿Por qué bloquearía a La Jesuu? Porque es una lambona, ¿qué es eso?, la persona que se le arrima al árbol que más da sombra".

Sumado a esto, la creadora de contenido lanza una pulla a su colega: "ahorita anda de compinche de Aida Merlano, pero espere tantico y verá. Cuando ella se caiga, entonces se acercará a al que más esté sonando. A mí eso es lo que me molesta de ella, porque a mí no me ha dicho nada".

Epa Colombia, por su parte, con respecto a La Jesuu responde sobre la polémica de unos audios en los que se menciona, en un pasado, a su ahora colega de streams: "en ese momento, Yina y yo no éramos amigas, nos manteníamos atacando, pero esas son las redes sociales".

Asimismo, la empresaria de las keratinas dice que esta creadora de contenido prefirió a Andrea Valdiri sobre ella cuando sucedió lo de la boda de la barranquillera: "muy buena amiga fui con ella. Solo nos vimos tres veces, pero esas me salieron muy caras".

A su vez, Epa Colombia menciona que La Jesuu le dijo que dejó de ser su amiga por causa de Yina Calderón, aunque para dicho momento no se hablaban con ella: "esto de las redes sociales es un mundo de falsedad terrible".