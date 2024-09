Endry Cardeño recuerda el esfuerzo que hizo por no caricaturizar un papel masculino en Los Fugitivos

Endry Cardeño ha destacado en la televisión colombiana no solo por sus personajes cómicos y coloridos, sino que también ha tenido la oportunidad de recibir proyectos desafiantes a lo largo de su carrera artística, en los que ha tenido que salir de su zona de confort. Este fue precisamente el caso de Cicatriz, el villano de la recordada serie Los Fugitivos.

En medio del en vivo de Los Enredados, un programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red, la reconocida actriz recuerda lo complejo que fue para ella dar vida a un papel sin llegar a cruzar la línea de la burla, pues quería demostrar en representación de su comunidad que puede lograr todo lo que se proponga en materia profesional.

“Era tratar de no caricaturizar porque siempre he sido muy crítica cuando personajes cisgénero hacen personajes trans y lo convierten en una caricatura entonces era como que ‘ay, mija, sí vio’ (…) Había una doble carga, se trabajó muchísimo como para poder hacerlo, puede ser mejor, no soy una actriz conformista”, explica en medio del encuentro.

De la misma forma, recuerda que la acogida entre los fanáticos de Caracol Televisión fue tal que recibió múltiples mensajes de admiración y felicitaciones, lo que eventualmente desembocó en que obtuviera un premio TVyNovelas en la categoría Villano Favorito de Serie.

“Teniendo en cuenta los tiempos y la manera en como se hace este tipo de producciones en nuestro país, creo que el resultado fue bueno, el público lo recibió de la mejor manera”, finaliza.

