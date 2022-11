Los Briceño se midieron el aceite jugando “¿Quién es más probable?” en medio de karts

Dentro de la familia Briceño tienen una rivalidad sobre quién es el mejor mulero, el más rápido y aunque en esta ocasión las carreras no fueron en mula, los karts fueron una gran alternativa para que se probaran en la pista y resolvieran su duda.

Camilo Amores, que interpreta a ‘Yutub’, Katherine Escobar, que personifica a Cecilia, Felipe Bernedette, más conocido como ‘Metacho’, Cesar Mora quien es Don Armando, y Juan Manuel Restrepo, ‘Peluche’ en Los Briceño, se aventuraron a responder la dinámica ¿Quién es más probable que? en versión karts.

Publicidad

A pesar de la gran competitividad, todos dieron su punto de vista sobre quién sería el más probable que ganara la carrera. Sin dudarlo la actriz que interpreta a La Chiqui aseguró que ella sería la número uno y Peluche también comentó que sería él, asimismo, Yutub aseguró que sería César, y César dio como opción a Metacho.

¿Quién es más probable que se quede en la primera curva? Es la segunda pregunta, y esta vez las respuestas apostaron por Juan Manuel, Katherine, porque no ve muy bien, y Camilo Amores. Sin embargo, la respuesta fue sencilla, y es que la joven se quedó muy atrás con respecto a sus compañeros “Aquí entre nos, yo no me voy a estrellar, este rostro no se va a dañar”, confesó.

¿El más probable en retirarse de la competencia por miedo? Hubo muchas dudas al preguntar esto, pero todos apuntaron a Felipe, quien aseguró que ninguno se retractaría, y así fue, todos lo dejaron todo en la pista.

Publicidad

Finalmente, las apuestas por el conductor experto tampoco se hicieron esperar y varios dieron un salto de fe por las mismas personas, Camilo Amores y César Mora. Como era de esperarse, tenían razón y uno de ellos fue la sorpresa más grande, pues se convirtió en el ganador.

Publicidad

Para saber quién fue el actor que se coronó como el líder de los Briceño en la pista de karts no se puede perder la entrevista en exclusiva con Caracoltv.com en donde encontrará otras sorpresas. De la misma forma, conéctese todas las noches con un nuevo capítulo de la producción que encanta y divierte a los colombianos.