La Chiqui expone intimidades y secretos de Peluche explicando qué es lo que no le gusta de él

Katherine Escobar le da vida a Cecilia , 'La Chiqui', en la novela de Caracol Televisión, Los Briceño, dónde mantiene una relación amorosa durante cierto tiempo con Peluche , un primo de la familia que vive con ellos desde los cinco años y que mantuvo enamorado de Cecilia desde hace mucho.

A pesar de que su historia de amor con Fabián Molano no es siempre color de rosa y se ven obligados a separarse, La Chiqui habló en exclusiva con Caracoltv.com revelarnos detalles del joven que no le gustan mucho, pues claramente lo ama, pero no es ciega y por eso hay elementos que desearía cambiar.

Siguiendo las tendencias de redes sociales, Cecilia se le midió a realizar el reto de mencionar 5 cosas no tan positivas de su enamorado y que resultan algo sorprendentes, ya que el personaje que interpreta Juan Manuel Restrepo es encantador para muchas de las televidentes y seguidoras de la novela.

Para iniciar con el top 5 de aspectos que no le gustan de Peluche, 'La Chiqui' explica que él no tiende la cama ni mantiene el orden en la casa; esto va en contra de su personalidad de mantener su casa organizada.

Otro elemento que no soporta de su compañero sentimental es que le quite comida de su plato cuando él tiene el propio, además de que le lleve la contraria y no le de la razón, pues como sabemos, Cecilia se caracteriza por ser una mujer muy frentera y segura de sus pensamientos e ideas que defiende a capa y espada.

Si bien la confianza en una pareja es muy importante, a La Chiqui no le gusta que Peluche entre al baño con el celular y se demore tanto tiempo allí, pues no sabe qué estará haciendo o con quién estará hablando.

Como la mesa es un lugar sagrado para los Briceño, donde agradecen por los alimentos, para Cecilia es inaceptable que su enamorado utilice el telefono al momento de almorzar, pues esto también se puede entender como una falta de respeto.

El último aspecto que expone a Peluche es que no utiliza medias iguales, utiliza una distinta en cada pie, lo que La Chiqui dice con algo de gracia.