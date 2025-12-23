Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Danza de los Millones
Cayó número de Diomedes Díaz en lotería
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Capítulo 94 Leyla: 23 de diciembre 2025 - CaracolTV

Alí y Cemille confrontan a Caroline por sus reuniones con Kenan y el hombre explica que pudo comprobar que Mustafa no es hijo de Ekber, sino del capitán. Aylin habla con Murat y quedan en buenos términos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:03:22 min
Capítulo 33 Leyla
Leyla - Capítulo 94: Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
Capítulo 30 Leyla: Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza
43:32
Capítulo 30
Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza  
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 94
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda

Capítulo 94 Leyla: Nur es acusada de haber envenenado a Ferda

Alí y Cemille confrontan a Caroline por sus reuniones con Kenan y el hombre explica que pudo comprobar que Mustafa no es hijo de Ekber, sino del capitán. Aylin habla con Murat y quedan en buenos términos.

Por: Daniela Correa Grisales
|
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 31 Leyla: Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
Capítulo 30 Leyla: Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza
43:32
Capítulo 30
Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza  
Capítulo 29 Leyla: Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
43:32
Capítulo 29
Tufan le confiesa a Serap que Ipek no es su hija
Capítulo 28 Leyla: Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
43:28
Capítulo 28
Nur tiene un plan entre manos para alejar a Serap de Tufan
Capítulo 27 Leyla: Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
43:38
Capítulo 27
Leyla descubre quién atropelló a su papá Hilimi
Capítulo 33 Leyla
1:03:22
Capítulo 94
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda