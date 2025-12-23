Capítulo 94 Leyla: 23 de diciembre 2025 - CaracolTV
Alí y Cemille confrontan a Caroline por sus reuniones con Kenan y el hombre explica que pudo comprobar que Mustafa no es hijo de Ekber, sino del capitán. Aylin habla con Murat y quedan en buenos términos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
1:03:22 min
Leyla - Capítulo 94: Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
43:33
Capítulo 31
Nur trata de espiar a Serap con la ayuda de una mujer
43:32
Capítulo 30
Civan tiene fuerte discusión con Nur y ella se desestabiliza
1:03:22
Capítulo 94
Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Capítulo 94 Leyla: Nur es acusada de haber envenenado a Ferda
Alí y Cemille confrontan a Caroline por sus reuniones con Kenan y el hombre explica que pudo comprobar que Mustafa no es hijo de Ekber, sino del capitán. Aylin habla con Murat y quedan en buenos términos.