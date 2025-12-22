Publicidad

Capítulo 32 Leyla: Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa - CaracolTV

Al ver que varios periodistas están afuera de su casa, Nur decide hablar con ellos para defender a Tufan y la reputación de la familia; sin embargo, se desploma. Luego, se roba la atención en la fiesta de Serap.

47:04 min
Capítulo 32 Leyla
Leyla - Capítulo 32: Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa
Capítulo 32 Leyla
47:04
Capítulo 32
Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa

Capítulo 32 Leyla: Nur finge desmayarse luego de hablar con la prensa

Al ver que varios periodistas están afuera de su casa, Nur decide hablar con ellos para defender a Tufan y la reputación de la familia; sin embargo, se desploma. Luego, se roba la atención en la fiesta de Serap.

Por: Daniela Correa Grisales
|
