Federico Bravo es el personaje del que Brian Moreno casi no puede desligarse, ¡quedó fascinado!

Cautivado y dejándose atrapar sin límite, seducido por un papel exigente y diferente a los habituales, Brian Moreno fue otra de las víctimas de la misteriosa, pero llamativa personalidad de Federico Bravo, un hombre que tiene como objetivo infiltrarse entre la sociedad como alguien de la alta alcurnia, pero que en realidad es un mercenario que se dedica a matar gente por una recompensa a cambio.

A la historia de Las Villamizar se sumó un personaje con una actitud bastante retadora, quien no cree en nada ni nadie, que busca dejar los sentimientos de lado porque sabe que en cualquier momento pueden ser su mayor debilidad. Federico llegó, inicialmente, para convertirse en un obstáculo más en la misión de estas hermanas, sin embargo, podría convertirse en un gran aliado.

Desde que supo de este proyecto, el actor no quiso quedarse por fuera de esta producción, pues sintió que encajaba perfecto en los requerimientos y en la trama, debido a que siempre se ha sentido como una persona que nació en la época equivocada y eso lo motivó a ser parte de esta historia desarrollada en la época independentista.

Sin tener su papel confirmado, él ya sabía que este mercenario había sido escrito para él, por lo que lleno de motivación empezó a preparar los diversos factores que lo caracterizan, como su voz, el desarrollo de su personalidad y sus manías.

Ya en escena, Brian se sintió en un lugar ideal para él y se propuso entregarlo todo para lograr una producción en la que todo el elenco se volvió en una familia y eso mismo fue la clave para conseguir lo que hoy en día son Las Villamizar.

"Lloré de la emoción porque fue un proyecto esperado por una pandemia, pero esperado desde el corazón y desde absolutamente todo, entonces me puse muy feliz", detalló el actor sobre el momento en el que le dieron la noticia.

¿Pasará algo con Isabela Villamizar?

El actor no pudo evitar emocionarse al ver las reacciones de los colombianos en las redes sociales, pues desde ya lo tienen en un triángulo amoroso entre Isabela y Julián, esto debido a lo que se ha podido ver en pantalla. Además, comentó que ya varios de sus seguidores le han escrito que prefieren ver a su personaje con la menor de las hermanas y ya llaman a esta pareja 'Fedebela'.

"Isabela es la rebeldía, lo incomprensible, la atracción y el amor", así describió al papel interpretado por María José Vargas, quien es a la que hemos podido ver como una especie de intermediaria entre las hermanas y el mercenario.

Tras su aparición, Brian afirma que se vendrán momentos único entre estos dos personajes, especialmente porque se sienten identificados a través de la rebeldía, lo cual los acercará.

¿Por qué considera que este es el papel más retador que ha interpretado?

Lleno de orgullo por los resultados que ha visto de la producción, el actor asegura que Federico lo envolvió, pues acepta que le fue complicado salirse del papel y dejar de lado ciertas características de esa personalidad.

"Cuando entré a hacer el personaje me sentía que estaba en mi lugar, me sentía muy cómodo", exaltó Brian, quien no dudó en afirmar que está enamorado de todo el trabajo que hizo en esta producción y del rol al que le dio vida.

Brian siente que pudo mostrar nuevas facetas de su carrera puesto que este mercenario le dio un claro mensaje al afirmarle que no todo el bueno es tan bueno, ni todo malo es tan malo. Así mismo, lo puso a jugar en un rol en el que el amor y el cariño son un punto débil al que Federico no estaba dispuesto a caer.