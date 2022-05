Al igual que Carolina Villamizar, Claudio Cataño lo sacrificaría todo por amor: "por mi hija"

Interpretar un amor puro y desinteresado, pero imposible por la sed de venganza es el reto que debió asumir Claudio Cataño con su personaje de Aurelio en Las Villamizar. La serie de Caracol Televisión que se transmite en las noches a las 9:30 p.m. es la clara muestra de lo que está dispuesto a hacer por la persona más especial que ha llegado a su vida: su hija.

Mira también: "Me tiré de un paracaídas": María José Vargas cuenta las locuras que ha hecho por amor

Publicidad

"Hay un ingrediente que me parece muy lindo con respecto a Carolina y es en última instancia sacrificar todo por amor (el de su madre), por un amor real, profundo, limpio. Yo ese amor lo he entendido en mi hija. Yo por primera vez en mi vida siento que sería capaz de sacrificar cualquier cosa por el bienestar de ese ser, aunque igual me da miedo pensarlo", puntualizó en medio de la entrevista para Caracoltv.com

Te puede interesar: ¡Justiciera desde pequeña! Shany Nadan cuenta que lleva el espíritu de Las Villamizar en la sangre

Cataño reveló además que para "entender" a Aurelio, más que construir al personaje, se basó estructuralmente en la tragedia de Romeo y Julieta; sin embargo, la película 'Hierro 3', dirigida por Kim- Ki Duk, le ayudó a comprender ese espíritu de entrega completa por algo que verdaderamente se desea, en este caso por ver que su amada pueda cumplir con la promesa de hacer justicia en nombre de su madre fallecida.

Tras años sin actuar, Cataño entregó el alma en Las Villamizar

Asimismo, aseguró que había durado casi dos años sin darle vida a ningún personaje; por eso, cuando tuvo que volver a los sets de grabación y encontrarse con Shany Nadan vio la oportunidad ideal para hacer cada escena como "una pieza de relojería suiza" y crear todo un producto lleno de romance, drama, acción y por supuesto empoderamiento femenino.

Publicidad



No te pierdas: "Por amor hay que estar muy loco": Rodrigo Poisón reveló el valioso detalle que le dio a su pareja

Finalmente, aprovechó el espacio para invitar a los televidentes a conectarse con esta producción de época no solo porque cuenta con un talentoso elenco, sino también porque es perfecta para aquellas personas que "les gustan las cosas bien hechas, las buenas historias, las buenas actuaciones, que les gusta la buena fotografía".