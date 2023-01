Shirly Gómez sorprende a Boyacoman con dos experiencias extremas en Sao Paulo

La pareja de famosos conformada por la presentadora Shirly Gómez y el humorista Boyacoman llegan a La Vuelta Al Mundo En 80 Risas para mostrar todo lo que vivieron durante su paso por Sao Paulo, Brasil. Luego de haber hecho "sufrir" a su compañero con innumerables aventuras extremas, la mujer le asegura a su amigo que probarán planes nuevos; sin embargo, todo parece ser un engaño.

Mira también: Shirly y Boyacoman visitan Machu Picchu mientras Mabel y Celia Cruz recorren La Barceloneta

"Boyaquito, como lo mío es la diversión, te traje al este de Sao Paulo, donde vamos a pasarla buenísimo. Pero como yo te veo todo flojito, como tan gallinita a veces, te traje a una piscina de pelotas", asegura Gómez lo que despierta la curiosidad del comediante; no obstante, este sentimiento no dura mucho, pues cuando ingresan al recinto se percata de que es una anécdota que literalmente lo pondrá a volar.

No te pierdas: Melina y Don Jediondo montan camello mientras Jhovanoty sueña que se casa con Gabriela

Publicidad

Posteriormente, Shirly le dice a Boyacoman que deben asistir a una importante cita. Se trata de un increíble plan que consiste en ver toda la ciudad desde un helicóptero. Con este tipo de actividades, queda de nuevo en evidencia que la presentadora es la que lleva su viaje a otro nivel con cada una de las arriesgadas ideas que emprenden, mientras que el famoso es el encargado de añadir la cuota graciosa.

Te puede interesar: Toda una aventura extrema: Lina y Lokillo practican senderismo, tirolina y descenso en Costa Rica

Luego de mostrar toda su aventura, Boyacoman pasa a la zona frontal del escenario para profundizar en todo lo que vivió durante su paso por Brasil.