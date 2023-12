Jessica Cediel se pone emocional en su viaje con Jeringa al montar en un tanque de guerra

La Vuelta al Mundo en 80 Risas lleva a Jessica Cediel y a Jeringa en un viaje a las afueras de Praga, República Checa, para recorrer un parque militar que tiene como propósito mostrarle a sus visitantes elementos que fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial.

La pareja decide montarse en un tanque de guerra y durante el recorrido la modelo no puede contener su llanto: "Estoy muy feliz de estar aquí, pero me puse a pensar en la gente que de verdad le tocó vivirlo todo y es muy triste para ellos", expresa Cediel.

Mira también: Juan Diego Vanegas explica por qué es probable que no sea el compañero de viaje ideal, ¿exagera?

Ante esto, su compañero le dice que tiene razón y ella al final le da un abrazo a su instructor, quien previamente les contó anécdotas de lo que experimentó en años pasados.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

Publicidad

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Publicidad

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias. Jessica Cediel , Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo , entre otros, han hecho parte de esta producción a lo largo de sus temporadas.

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó en 2023

La Vuelta al Mundo en 80 Risas regresó a Caracol Televisión para sorprender a los colombianos con nuevos viajes y más humor, en el que cada uno de los famosos experimentará increíbles momentos.