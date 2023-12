Juan Diego Vanegas explica por qué es probable que no sea el compañero de viaje ideal, ¿exagera?

Juan Diego Vanegas regresó a la nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas , y en los capítulos que ya se han emitido ha demostrado que tiene el mismo sentido de humor que su compañera Piroberta; pero que también tiene la disposición de conocer cada rincón de los destinos y aventurarse en experiencias sin igual.

Después de tantos viajes en las dos temporadas a las que ha sido invitado, el chef de Día a Día ha identificado ciertas actitudes que lo caracterizan cuando está fuera de casa y que podrían resultar polémicas o problemáticas para aquellos que viajen a su lado.

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Vanegas se le midió a unirse a una tendencia muy popular en redes sociales conocida como 'Soy un 10, pero...', que consiste en decir aspectos que podrían considerarse negativos de su personalidad, y en este caso, que se enfoca en mencionar comportamientos no tan atractivos al conocer nuevos países.

En primer lugar, Juan Diego dice "Soy un 10 en los viajes, pero camino muy rápido y me estresan los que andan lento", hecho que hemos comprobado en los episodios de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, pues disfruta recorrer lo que más puede de cada ciudad y no soportar estar rodeado de multitudes en las que es imposible moverse libremente.

El segundo aspecto que menciona, y que era de esperarse, es que se siente más a gusto visitando restaurantes que museos; pues la comida exótica y tradicional le permite enriquecer sus conocimientos en gastronomía.

Finalmente, Juan Diego Vanegas confiesa que por mucho que ame viajar, a veces prefiere quedarse en el hotel y no hacer nada más, sin importar lo encantador que sea el destino.

