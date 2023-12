Jhovanoty revela qué es eso que nunca haría en La Vuelta al Mundo en 80 risas, ¿qué le da miedo?

Llega una nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas para que los colombianos disfruten al máximo en las noches de la mano de las seis parejas que visitan distintos países. En este programa destacan las risas y el humor, pero también las aventuras que se muestran en cada capítulo, aunque no siempre es fácil dejar atrás los miedos y esto lo tiene claro Jhovanoty .

Para esta edición, el humorista tendrá de compañera a Laura Acuña , quien participa por primera vez en el formato y está más que lista para entretener a los televidentes y mostrarles lo mejor de cada lugar que recorren.

En el marco del estreno de La Vuelta al Mundo en 80 risas, Jhovanoty habló en exclusiva con Caracoltv.com y confesó que a pesar de que es un apasionado por los viajes, hay ciertas actividades que no se atrevería a realizar, pues lo hacen sentir incómodo e incluso molesto.

Antes de revelar este dato, que puede resultar sorprendente para algunos dada la personalidad del comediante de Sábados Felices , él dice que tiene en mente algunas ideas para cumplir con la presentadora Acuña: "Me gustaría animarla a que tome licor", pues tiene entendido que ella no consume bebidas alcohólicas, y su objetivo es darle así sea un "shot".

El humorista dijo que no sería capaz de realizar deportes extremos o incluso montarse en montañas rusas. "A mí no me gusta eso porque me pone del mal genio. Asustarme me altera el genio”.

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!