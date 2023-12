Amanda Dudamel responde qué tanto conoce de Colombia a través de un test: revela sus favoritos

Amanda Dudamel se ha ganado el cariño de los televidentes que han estado viéndola durante su aventura en La Vuelta al Mundo en 80 Risas , en donde ha demostrado todos sus conocimientos sobre los lugares que visita de la mano de Boyacoman . Es por ello que queremos ver qué tanto conoce sobre Colombia a través de un test en el que veremos si la ha recorrido.

La primera pregunta que responde esta viajera está relacionada con la gastronomía de nuestro país, por lo cual para medir si la ha probado nos debe contar cuál es su plato favorito, confesando que se trata del ajiaco, característico de Bogotá. Asimismo, queremos saber cómo se encuentra en cuestiones de turismo, motivo por el que tiene que mencionar cuál es su playa favorita: "solamente he ido a Cartagena, pero en definitiva es muy hermosa".

Te puede interesar: Como una Miss: Amanda Dudamel utilizará sus mejores herramientas en La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Ya las preguntas, por un instante, dejan de ser subjetivas para darle paso a saberes un poco más complicados sobre el territorio cafetero. En este caso, volvemos a los platos típicos, para cuestionarle a Miss Venezuela 2021 si sabe dónde es habitual que se coma cuy. En este caso le damos tres opciones: Quibdó, Medellín y Pasto, frente a lo cual ella da la respuesta correcta y asegura que se trata de esta última ciudad.

Seguido a esto, le preguntamos a Amanda Dudamel si sabe dónde queda ubicado el mar de los siete colores, esta vez sin darle pistas, no obstante, nos "queda debiendo" esto, puesto que confiesa que no sabe.

Conoce más: Carolina Cruz da tres recomendaciones que no fallan para tener un viaje relajante

Publicidad

Aprovechando su historial futbolero, pues es hija del icónico Rafael Dudamel, exjugador y actual director técnico de Atlético Bucaramanga, nos atrevemos a medir qué tanto sabe sobre el deporte en Colombia, más específicamente uno que es autóctono de nuestro país: "por mi historia de vida tendré que decir que el balompié, pero cuénteme ustedes cuál es". Sin duda, al enterarse que se trata del tejo queda impactada.

Claramente nos toca hablar sobre nuestras representantes en Miss Universo, por lo que retamos la memoria de esta integrante de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y le preguntamos quién fue Miss Universe Colombia en 2022, frente a lo que sin pensar responde que María Fernanda Aristizábal: "es espectacular, la amo y la adoro. Terminamos siendo grandes amigas".

Lee también: Esto es lo que ocurre en el detrás de cámaras de La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Para finalizar, le preguntamos por tres cantantes colombianos, en lo que no solo menciona sus nombres, sino que afirma que hacen parte de sus preferidos: Carlos Vives , Fonseca y Shakira . También queremos saber más sobre sus conocimientos en geografía, motivo por el que le solicitamos que diga tres ciudades que sean capitales de departamentos; un poco asustada y dudosa de sus saberes, Amanda Dudamel enumera a Bogotá, Cali y Medellín, siendo todas respuestas correctas.

Publicidad

Tras este particular test, la viajera de La Vuelta al Mundo en 80 Risas les manda un mensaje a los colombianos: "les prometo que ahora más que nunca me voy a empapar de su hermosa tierra, los quiero muchísimo".

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas viene cargada de emociones, risas, carcajadas, llantos, nuevos pasajeros, destinos increíbles y mucho más. ¡En este viaje pasó de todo!